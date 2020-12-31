Silivri Belediyesinden 25 Bin Kişiye Sosyal Destek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda; kimsesiz ve bakıma muhtaç yaş almışlar, engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmıyor. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM) bünyesinde görevli 1 doktor, 1 fizik tedavi uzmanı, 3 psikolog, 1 sosyolog, 1 sosyal çalışmacı, 1 hemşire, 1 sağlık memuru ve 2 özel eğitim personeli ile EYKOM’a kayıtlı 3442 engelli, 1425 yaşlı vatandaşa hizmet verdi. Bizden Size Sosyal Market bünyesinde ise aylık 4650 haneye gıda yardımı yapıldı. Koronavirüs döneminde sosyal yardımlara ağırlık verilirken, ihtiyaç sahibi tüm bireylere ulaşılmaya çalışıldı.

İZMİR VE ELAZIĞ’A YARDIM ELİ

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da ve 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgelerine yardım eli uzatıldı. Başkan Yılmaz’ın talimatıyla hazırlık yapan ekipler, toplamda 55 Bin 291 parça medikal ve temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırdı.

HİZMETLERDEN 25 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan yaklaşık 25 bin kişiye fizik tedavi, gıda yardımı, psikolojik danışmanlık, madde bağımlılığı tedavisi, asker maaşı, evde bakım, hasta nakil hizmeti, ambulans, medikal malzeme, tekerlekli sandalye, sünnet, okul forması gibi birçok alanda destek verildi.

2020 yılında yapılan sosyal yardım hizmetlerini değerlendiren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak büyük bir hassasiyet ve özenle ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizi, yaş almış büyüklerimizi ve dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın gıdadan sağlık hizmetlerine, medikal malzemeden giyime birçok talep ve ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında olduk. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.