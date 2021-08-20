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Silivri Belediyesinden Binlerce Kişiye Aşure İkramı

Silivri Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçede bulunan camilerde Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıttı. Etkinliğe katılan Başkan Yılmaz, “Cenab-ı Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval vermesin.” dedi.

Silivri Belediyesinden Binlerce Kişiye Aşure İkramı
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Silivri Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen etkinlikte 13 bin 500 kap aşure dağıtıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, Değirmenköy Camiinde kıldığı Cuma namazı sonrası mahalle sakinlerine aşure ikram etti. Muharrem ayı ve aşure gününün manevi zenginliğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Kerbela olayının yıl dönümünde öncelikle Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Biz asırlardır bir arada huzur içinde yaşayan aziz bir milletiz. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval vermesin.” dedi.

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