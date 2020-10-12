Silivri Belediyesinden Çevreci Çöp Konteynerleri

Şehir merkezindeki caddelerde yoğun olarak kullanılan çöp konteynerlerini çevreci yer üstü çöp konteynerleriyle değiştirmeye devam eden Silivri Belediyesi, temiz çevre için çalışmalarını sürdürüyor.
Daha temiz bir Silivri anlayışıyla görev yaptıklarını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: “Şehir merkezimizde vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan yerlere daha dayanaklı çöp konteynerleri konumlandırıyoruz. Halk sağlığı için uygun olan yer üstü çöp konteynerlerinin sayısını artırmayı düşünüyoruz.” dedi.