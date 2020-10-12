Silivri Belediyesinden Çevreci Çöp Konteynerleri

Şehir merkezindeki caddelerde yoğun olarak kullanılan çöp konteynerlerini çevreci yer üstü çöp konteynerleriyle değiştirmeye devam eden Silivri Belediyesi, temiz çevre için çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezindeki uygun yerlere 10 adet 3 bin litre ve 6 adet 3 bin 750 litre kapasitedeki yer üstü çöp konteynerlerini kullanıma hazır hale getiriyor.

Daha temiz bir Silivri anlayışıyla görev yaptıklarını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: “Şehir merkezimizde vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan yerlere daha dayanaklı çöp konteynerleri konumlandırıyoruz. Halk sağlığı için uygun olan yer üstü çöp konteynerlerinin sayısını artırmayı düşünüyoruz.” dedi.