Silivri Belediyesinden Kamuoyuna

Değirmenköy Mahallesi 9019 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan tarihi kilise, 1836 yılında I. Abdülhamid’in destekleriyle inşa edilmiş, yıllar içerisinde cami ve okul olarak kullanılmıştır.

Medyaya yansıyan haberlerde yapı içerisinde yeni bir kazı yapıldığına yönelik algı oluşturulmuştur.

Hangi amaçla gündeme taşındığı meçhul olan yapıyla ilgili adli vakanın da yakın bir zamanda meydana gelmediği öğrenilmiştir.

Söz konusu yapının daha fazla hasar görmemesi amacıyla Belediyemizce bir takım tedbirler alınmıştır.

Son olarak 5 Ağustos 2020 tarihinde yapılan çalışma kapsamında, müze uzmanları denetiminde define aramak maksadıyla açılmış olan çukurlar kapatılarak ilave güvenlik önlemleri alınmış, yapının çevresi ve yapı girişleri Belediyemizce kapatılmıştır.

Ayrıca yapıyla ilgili restorasyon projesi hazırlıklarına 2013 yılında başlanılmıştır. Rölöve- Restitüsyon projeleri, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde onaylatılmış olup, restorasyon projesi Anıtlar Kurulu’nda bulunmaktadır.

Restore edilmesiyle ilgili çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.