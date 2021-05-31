Silivri Belediyesinden Mehmetçiklere Asker Çantası

Silivri Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek olan Silivrili gençlere “Asker Çantası” hediye ediyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden Mehmetçiklerin, askerde ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemelerin bulunduğu çantada; asker cüzdanı, anı defteri, şafak kartı, tükenmez kalem, kolonya, iğne iplik seti, tırnak makası, diş macunu, diş fırçası, tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, askılı atlet, kısa kollu atlet, mevsimlik çorap, kirli çamaşır torbası, temiz çamaşır torbası, çamaşır filesi, el havlusu yer alıyor. Sevk (sülüs) belgesi ile Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne müracaat eden asker adayları çantalarını teslim alabilecek. Hayata geçirilen uygulama sayesinde askere gitme hazırlığı yapan Mehmetçikler önemli bir maddi külfetten kurtulmuş olacak.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİLİ GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Silivrili asker adaylarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Vatani görevini yapma hazırlığında olan hemşehrilerimizin bu süreç öncesinde önemli giderleri oluyor. Silivri Belediyesi olarak; ilçemizde ikamet eden Mehmetçiklerimizin maddi harcamalarına bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına bu projeyi hayata geçirerek, kışlalarında kullanabilecekleri temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan asker çantaları hazırladık. Askerlerimizin bu kutsal görevlerini sağlıkla ve başarıyla yerine getirmelerini temenni ediyor, şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum.” dedi.