Silivri Belediyesinden Spor Kulüplerine Nakdi Yardım

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Bilimle, kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil’ vizyonu çerçevesinde Silivri’de faaliyet gösteren spor kulüplerine yönelik yardımlar devam ediyor. Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Eylül ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunda, geçtiğimiz pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen “Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Komisyon raporuna göre; ilçede faaliyet gösteren 1. ve 2. amatör spor kulüplerinin her birine (Akören, Alipaşa, Beyciler, Büyükçavuşlu, Büyükkılıçlı, Çanta, Çeltik, Fener, Gazitepe, Gümüşyaka, Kavaklı, Ortaköy, Sayalar, Selimpaşa, Seymen, Alibey, Kadıköy, Mimarsinan, Değirmenköy) 2021 yılı sezonu için 15.000 TL, Bölgesel Amatör Liginde Silivrispor’a ise 150.000 TL nakdi yardım yapılması uygun görüldü. 15. gündem maddesi belediye meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde kendisine borcu olan spor kulüplerinin tüm borçlarını silen Silivri Belediyesi, bu kararla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine yönelik nakdi desteğine devam etmiş oluyor.