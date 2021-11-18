Silivri Belediyesinden Üreticiye Bir Destek Daha

Silivri Belediyesi, ilçede tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla, yerel üreticilere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaba yem ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla; Alipaşa Mahallesi’nde bulunan 350 dönüm belediye arazisine, Ekmen Tarım’ın yüzde 100 yerli ve milli tohumlardan elde ettiği Taşkent Yem Bezelyesi ve Boldi Otluk Arpanın ekimini gerçekleştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile yapılan yem bezelyesi ve otluk arpa ekiminden yaklaşık 25.000 balya kaba yem elde edilmesi hedefleniyor. Hasat edilecek ürünler balyalama işleminin tamamlanmasının ardından, Silivri’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli hayvan yetiştiricilerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Diğer yandan tohumluk arpa ve mısır silajı desteklerine de devam eden Silivri Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yerel üreticilerin yem maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ekim yapılan arazileri ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada “Silivri Belediyesinin hiç ekilmeyen, dikilmeyen 3.500 dönüm arazisi üzerinde Silivri Belediyesi olarak tarım demeye, tarım yapmaya, zirai faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünlerin tamamını Silivri’de yaşayan dar gelirli hayvancımızla ve çiftçimizle paylaşıyoruz. Yine kendi arazilerimizde ürettiğimiz tohumluk arpa, saman, mısır silajı, ayçiçek yağı gibi ürünleri, Silivri’de yaşayan üreticilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Bugün de hayvancılarımızın kaba yem ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yem bezelyesi ve otluk arpaların ekimini gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin besin ve protein değeri oldukça yüksek. Projemizin tamamında yerli ve milli tohumlarımızı kullanıyor ve sponsorlarımız sayesinde bu faaliyeti belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştiriyoruz. Ben destekleri nedeniyle Ekmen Tarım’a buradan teşekkür etmen istiyorum. Biz inatla Silivri’de üretim var demeye, verimli topraklarımızı işlemeye ve Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.