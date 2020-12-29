Silivri Belediyesinden Yeni Yıl Özel Programı

Silivri Belediyesi, 31 Aralık 2020 saat 21.00 ile 3 Ocak 2021 saat 05.00 aralığını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıl eğlencesini ekranlara taşıyacak. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yerel sanatçılara sahne imkânı sağlamak ve yeni yılı evlerinde geçirecek olan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatmak adına “Yılbaşı Özel Programı” hazırlandı. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da belediyenin sosyal medya hesabı Facebook’tan yayınlanacak olan programda, Silivri’nin sevilen sanatçıları Elif Onur, Tayfun Kalaycıoğlu, Bülent Çelikkaya, Fuat Yamalı ve Ekrem Çırpı Silivri BelTV ekranlarında olacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da yeni yıl mesajının yer alacağı yayında, sanatçılar yılbaşına özel hazırladıkları eserleri seslendirecek. Silivri Belediyesi Yılbaşı Özel Programını www.facebook.com/silivribel adresinden seyredebilirsiniz.