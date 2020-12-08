Silivri Belediyesi’nden Zorunlu Açıklama

7 Aralık 2020 tarihinde yapılan belediye meclis toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kavaklı bölgemizde “Plazma Üretimi” için yapılmış olan arazi tahsisine ilişkin görüşmelerde Belediyemiz ve Belediye Başkanımızla ilgili bir takım mesnetsiz iddia ve ithamlara karşı Sayın Belediye Başkanımızın açıklamaları ve değerlendirmeleri sonrasında, yapılan ilk açıklama ile bir belediye meclis üyesine, bilahare ikinci bir açıklama ile de CHP’li bütün meclis üyelerine hatta vatandaşlarımıza Belediye Başkanımız tarafından hadsizlik yapıldığına yönelik iftira ve tehditlerin de içinde yer aldığı CHP İlçe Başkanlığının açıklamalarının kamuoyu ile paylaşıldığına maalesef şahit olmuş bulunmaktayız. Meclis görüşmelerimiz halka açık bir şekilde yapılmakta ve Belediyemizin Youtube TV sayfasından da canlı olarak yayınlanmaktadır.

Meclis görüşmelerini ve yayınını takip edememiş olanların da, son meclis görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olabilmelerine ve söz konusu iddia ve ithamlara ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmeleri için meclis görüşmelerimize ilişkin bir video kaydını ilgilenecek olanlarla birlikte kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 16:27