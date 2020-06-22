Silivri Belediyesi’nin AK Partili Meclis üyeleri MHP’den istifa etti

“Cumhur İttifakı” olarak MHP meclis üyesi olan Celalettin Yazıcı, Filiz Güler, Hacer Yıldırım, Mustafa Çolakoğlu, Orhan Yıldırım, Ülkenur Büke, Ömer Tekin, Kenan Değdaş, Sefer Ölçer, Şükriye Akkaya Karakuş, Salim Çavdar ve Yasin Gören’den oluşan isimlerin MHP’den istifa ettiği öğrenildi.

Bilindiği üzere İBB Meclis üyesi görevini de yürüten Sami Barlas, seçimden hemen sonra istifa etmişti.

Meclis üyeleri Temmuz ayı başında yapılacak olan meclis toplantısında “AK Parti” gurubu olarak katılım gösterecek. Meclis üyelerinin istifa gerekçesiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MHP gurubu, Şenoğlu Türkyılmaz, Sultan Aşkın, Erdoğan Gökalp Kalaycı, Gökhan Dirik ve İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katılan Ümit Seçkin’den oluşuyor.