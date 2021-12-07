“Silivri Belediyesinin Ekonomik Yapısı Her Geçen Gün Daha İyiye Gidiyor”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın görevi devralmasının ardından kaynakları doğru kullanarak İstanbul’un ekonomisi en iyi yönetilen belediyeleri arasına giren Silivri Belediyesi, 2021 yılı Kasım ayı verilerine göre gelir bütçesini yüzde 103 oranında gerçekleştirdi. Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 13. gündem maddesi olan “Belediyemiz 2021 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.” sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi göreve geldiğimiz ilk dönemi denk bütçe, 2020 yılını da yüzde 12’ye yakın bütçe fazlası ile tamamladı. Silivri’de bu yıl yine bir ilki hep birlikte yaşayacağız. Diğer belediyelerin gelir bütçesinin yüzde 70’inin gerçekleşmesinin başarı sayıldığı bir ortamda, Silivri Belediyesi gelir bütçesini yüzde 103 oranında gerçekleştirdi. Yani tahmin ettiğimiz gelirin yüzde 100’ünü tahsil etmişiz ve yüzde 3 daha da fazla gelir elde etmişiz. Bir ay daha süremiz olduğunu düşünürsek; Silivri Belediyesi gelir bütçesini ciddi bir oranda, tahminlerin üzerinde bir oranda artıracak. Gider bütçesi de bununla doğru orantılı olarak tahminin üzerinde olacağı için sizden ek bütçe talep ediyoruz. Bu bütçe hazırlığında mali işlerden sorumlu başkan yardımcıma gelirin yüzde 100’ünü bulacağımızı, ek bütçe de yapacağımızı ifade etmiştim. Onlar ikna olmamışlardı ama şimdi ek bütçeyi de yapıyoruz. Silivri Belediyesi bu yıl da yine bütçe fazlası verecek. Silivri Belediyesinin ekonomik yapısı ve finansal verileri her geçen gün daha iyiye, daha güzele doğru gidiyor.” ifadelerini kullandı. 13. gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere oy birliği ile kabul edildi.