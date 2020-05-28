Silivri Birlik’te yeni uygulama

S.S. 115 Nolu Silivri Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi (Silivri Birlik) yönetiminden yapılan açıklamada “Değerli Silivrili yolcularımız, yarından yeni sefer uygulamasına geçiyoruz. Araçlarımızın bir kısmını Avcılar’dan dönüş yaptırıyoruz. Beylikdüzü’nde oluşan yolcu yoğunluğunu en aza indirebilmek için yeni düzenlemelere gidilmiştir. Sizlerin memnuniyeti bizim için önemlidir. Bu salgın döneminde araçlarımıza kısıtlı yolcu almamızdan kaynaklanan sıkıntılar için özür diliyor, anlayışınız için size teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verildi.