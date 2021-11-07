Silivri'de elektrik kesintisi

08 KASIM 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/11/2021 13:00:00 - 08/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



09 KASIM 2021 SALI

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İBRİŞİM, KÖSTEMİR sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM, KÖSTEMİR bölgelerinde 09/11/2021 01:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, MÜNİFPAŞA sk / bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ALTAYLI, DEPO, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, FERAHTEPE, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUYULU, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.