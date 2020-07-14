Silivri'den İBB komisyonlarına girdiler

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 23:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyon üyelikleri belirlendi.AK Partili İBB meclis üyeleri Filiz Güler; Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'na, Celalettin Yazıcı; İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu’na, Sami Barlas da yine Tarım, Orman ve Su Ürünleri Komisyonu’na seçildi.Sami Barlas; Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu’ndaki başkanlık görevine devam edecek.CHP’li İBB meclis üyelerinden Melih Yıldız; Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu’na seçilirken, Bora Balcıoğlu da Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda görev aldı.supersilivri.com