Silivri Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezine Kavuşuyor

Silivri Belediyesi ve hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliği ile projelendirilen, Silivri Belediyesi Gülsen-Ökkeş Nakipoğlu Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezinin protokol imza ve tanıtım töreni Oğuz Aral Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra Ökkeş Nakipoğlu, Gülsen Nakipoğlu, Hilmi Nakipoğlu, Ersan Nakipoğlu ve basın mensupları katıldı. Törende Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezi hakkında bir tanıtım filmi gösterildi. Gösterimin ardından Mimar Hande Akgül proje hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

15.000 M2 ALANA İNŞA EDİLECEK

Önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezinde; Bizden Size Sosyal Market, Eryap Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi yer alacak. Merkezde ayrıca; kütüphane, hobi odaları, spor odası, mutfak atölyesi, oyun odası ve meslek odaları yer alırken, müdürlük binasında ise tüm vatandaşlara hizmet verebilecek terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri hizmet verecek. Yeni Mahalle Kiptaş 1 Konutları karşısında toplam 15.000 metrekare alanda, 3 ayrı bloktan oluşması planlanan merkez ile Silivri’de yaşayan dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak hedefleniyor.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİLİLER HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Başkan Yılmaz projede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Silivri'de herkes hayata dahil olabilsin, görmezden gelinen tek bir dezavantajlı vatandaşımız kalmasın düşüncesiyle bir yola çıktık ve o yolda emin adımlarla yürüyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için gerçekleştirdiğimiz yatırımlara yenilerini eklerken, hedeflerimize ulaşmak amacıyla önemli bir projeyi daha Silivri’mize, güzel ilçemize kazandırıyoruz. Silivri Yeni Mahallemizde 15.000 metrekare alanda, toplam 3 bloktan oluşan, 8.500 metrekare inşaat alanına sahip “Silivri Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezimizi” hayata geçiriyoruz. Tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü merkezimizde, engellilerimiz ve aileleri, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu hizmetleri daha konforlu ve kapasiteli olarak sunmaya devam edeceğiz.

BİRİMLERİMİZİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLUYORUZ

Engelli vatandaşlarımız ve aileleri, yaşlılarımız, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız için farklı amaçlarla hizmet eden birimlerimizi de bu komplekste tek çatı altında topluyoruz. Açık alanları tasarlanmış ve bu alanlarda amfi tiyatro, engelsiz kondisyon alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, engelsiz hobi bahçesi ve etkinlik çayırını nice projelere ev sahipliği yapması için hazır hale getiriyoruz. Bizden Size Sosyal Market, Silivri Belediyesi Eryap Aşevi ve Sosyal Yardım Mağazası hizmetlerimizi, daha geniş bir ortamda sunmak amacıyla tüm yönlerini ele alarak inşa ediyoruz. Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızı yeni merkezimizde daha konforlu, çağdaş koşullarda zenginleştirerek ve çeşitlendirerek sunmaya devam edeceğiz. Çünkü, ilk günden bu yana biliyoruz; her şeyin en iyisine layıksınız. Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes için olmaya devam edecek. Silivri’yi varlıklarıyla şereflendiren Nakipoğlu ailesinin güzel insanlarına hem şahsım hem kurumum hem de Silivri’de yaşayan bütün dezavantajlı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Merkezimizi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Hayırsever Ökkeş Nakipoğlu, bu önemli projenin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda imza altına alınmasına dikkat çekerek, “Biz aile olarak bu ve buna benzer hizmetlerin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Dana önce annemiz adına bedensel ve zihinsel engelliler için bir okul yaptırmıştık. Silivri’de yaptırdığımız kreşler ve okullar da bulunuyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a açıkça ifade etmek isterim ki Nakipoğlu ailesi olarak daha birçok projede sizlerle birlikte koşacağız. Ailem adına hepinize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

HİLMİ NAKİPOĞLU: “ENGELLİLERİN YÜKÜNÜ ALMAK ZORUNDAYIZ”

Hayırsever iş insanı Hilmi Nakipoğlu ise “Bu güzel ülkeyi Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda kaybettiğimiz insanlara borçluyuz ve onlara minnettarız.” diyerek konuşmasına başladı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Hilmi Nakipoğlu, “Kültür, sanat ve eğitimin ülkemiz için vazgeçilmez olması lazım. Biz aile olarak bu alanlarda ülkemiz ve Silivri adına birçok projede yer aldık. Biz engellilerin yükünü almak zorundayız. Bu bizim insan olma ve insan kalma tarafımız.” ifadelerini kullandı.

GÜLSEN NAKİPOĞLU: “DAHA DA GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Törende kısa bir konuşma yapan Gülsen Nakipoğlu da, “İnşallah Başkan Yılmaz’ın destekleriyle daha güzel şeyler yapacağız. Tüm halkımızın faydalanacağı bu projenin tamamlanması için şimdiden sabırsızlanıyorum.” diyerek heyecanını paylaştı.

ERSAN NAKİPOĞLU: “ŞIK VE VERİMLİ BİR MERKEZ İNŞA EDİLİYOR”

Gülsen ve Ökkeş Nakipoğlu çiftinin çocukları Ersan Nakipoğlu ise konuşmasında, “Biz hayır işlerine gönül vermiş bir aileyiz. Başkanımız Volkan Yılmaz’ın bu imkânı sunması bizleri tekrar harekete geçirdi. Vatandaşların her şeyi bir arada bulabilecekleri, donanımlı bir kompleksin Silivri’ye kazandırılmasına katkı sunmaktan ötürü büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Birçok önemli hizmeti başka başka yerlerde sunmaktansa, bu şekilde tek çatı altında toplamak hem daha şık hem de daha verimli bir çözüm olacak. Başkan Yılmaz ve ekine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından proje protokolü Gülsen Nakipoğlu, Ökkeş Nakipoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından imzalandı. Tören hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 18:13