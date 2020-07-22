Silivri Esnaf Odası’na 800 yeni üye!

Koçer'in bu ilginç iddiası ile oda üye sayısının 4 bin 200'e ulaştığı açıklanırken altında yatan sebep daha da şaşırtıcı oldu. Şöyle ki salgın nedeniyle devletin küçük esnaflara vermeyi kararlaştırdığı 25 Bin TL'lik ihtiyaç kredisinde aranan şartlardan biri ‘esnaf odasına üye kaydı'ydı.Vergi Dairesi kaydı olup da odaya kayıt yaptırmadan faaliyetlerini sürdüren esnaflar, kredi imkanından yararlanmak için Esnaf Odasının kapısını çaldı.

KOÇER: SIKINTILARI GÜÇLENEREK ATLATACAĞIZ

Gelişmenin ayrıntılarını Hürhaber'e anlatan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, “Salgın döneminin oda olarak bizlere böyle bir etkisi oldu. Zaten yıllardır faal olan işletmelerimiz kredi imkanından yararlanmak için oda kayıtlarını yaptırdılar. Ailemiz büyüdü bu birlikteliğin güçlenme yönünde artılarını kısa zamanda görmek ümidiyle. Şartlar ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, gayretle her yeni gün iş yerlerimizde hizmete devam etmek durumundayız. Hiçbir olumsuzluk sonsuza kadar sürmez. Bu dönemi de tedbirlerimizi alarak, kurallara uyarak, eksikliklerimizi gidererek ve de güçlenerek atlatacağız” dedi.

Hürhaber