Silivri Gümüşhaneliler ilk toplantısını yaptı

Silivri Gümüşhaneliler yardımlaşma ve dayanışma derneği, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç iş adamı Volkan Aydın, kurucu başkan sıfatıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurucu üyeler Ömer Kurtarmış, Emrah Pala, Akın Kaya, Aşkın Turan, Sinan Fidan, Baki Seven ve Bayram Ay’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Volkan Aydın “Derneğimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Büyüklerimiz yıllar önce Silivri’ye göç edip yerleşmişler. Bizler de yeni nesil olarak kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarabilmek, hemşehrilerimizin sorunlarına çare olabilmek ve çözüm üretebilmek adına yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte derneğimizi faaliyet geçirdik. Yaşadığımız bölgeye faydalı olabilmek adına kurumsal bir yapı ile hareket etmek istiyoruz, derneğimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. ‘dedi.