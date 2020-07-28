Silivri Kurban Bayramı’na Hazır

Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yeri ve kesim alanlarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ilgili görevlilerinden oluşan İlçe Kurban Komisyonu, belediyeye ait 1 resmi kurban satış yeri ve 95 kesim alanıyla ilgili yapılan çalışmaları pandemi süreci gözetilerek gerçekleştirdi.

Kurban pazarında oluşabilecek yoğunluklar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar yapıldı.

Diğer yandan Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hekimleri, İlçe Müftülüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri de kurban satış yerlerindeki kurbanlıklara yönelik sağlık denetimlerini sürdürüyor. Toplum sağlığı düşünülerek yürütülen çalışmalar kapsamında küçük ve büyük baş hayvanlar kontrolden geçiriliyor.

KESİM YERLERİ BELLİ OLDU

İlçe Kurban Komisyonunca görevlendirilen Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, kendi alanlarını kesim yapmak üzere hizmete açmak isteyen vatandaşların yerlerinin 2020 yılı Kurban Tebliğine göre değerlendirilmesi yapıldı. 95 kesim yeri İlçe Kurban Komisyonunca uygun bulunarak İl Kurban Komisyonuna havale edildi.