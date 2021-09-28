Silivri Modern ve Kullanışlı Ek Hizmet Binasına Kavuşuyor

Silivri Belediyesi, ilçeye yakışan ek hizmet binalarına bir yenisini daha ekliyor. Alipaşa Mahallesi’nde yaklaşık 5.000 metrekare kapalı kullanım alanlı olarak planlanan ek hizmet binası projesinde hafriyat çalışmaları tamamlandı. İnşaat faaliyetlerine kısa bir süre içerisinde başlanılması hedeflenen proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Konteyner ve prefabrik binalarda hizmet veren tüm birimlerimizi modern ve kullanışlı bir hizmet binasına kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Alipaşa Mahallemizde yaklaşık 5000 m2 kapalı kullanım alanı olarak planladığımız proje alanımızda çalışmalar tamamlandığında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün içerisinde bulunduğu yeni ek hizmet binamızı vatandaşlarımızın ve personelimizin hizmetine sunacağız. Silivri’mize hayırlı olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021, 20:45