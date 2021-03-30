Silivri Servisçiler Derneği ilk kongresini gerçekleştirdi

Silivri Servisçiler Derneği, ilk Genel Kurul Toplantısını 27 Mart 2021 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıda dernek üyelerini Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer ve Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı da yalnız bırakmadı.

Silivri Servisçiler Derneği Yönetim Kurulu Listesi şu isimlerden oluştu; Muharrem Şentürk (başkan), Fahri Şirnoğlu (Başkan Yardımcısı), Cihan Tuncel (Genel Sekreter).

Denetleme Kurulu; Dilaver Tunalı, Aktan Erbil ve Aylin Ertürk.

Asil Üyeler; Bilgin Çolakoğlu, Osman Karataş, Çağlar Tetik, İlker Karanfil, İsmail Perçemli ve Avni Sarıdiken.

Yedek Üyeler; Ahmet Burak Büber, İlyas Gidici ve Serdar Balcıoğlu.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri; Duran Karagülmez, Sinan Akkuş ve Onur Sirman'dan oluştu.