Silivri SİAD 26 yaşında

26 yıldır hizmet veren Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, kuruluşuna dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle; “Sarten, Sesan, Özyem-Özun, Keçe Sanayi, Volkan Toprak Sanayi, Varnalı Yağ-Un-Yem yetkilileri tarafından 1994 yılında birlik oluşturan sanayiciler yılın ikinci yarısında Silivri İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren 8 sanayici ve 12 işadamının katılımıyla Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği'ni kısa ve yaygın adıyla Silivri-SİAD'ı kurdular.
Bu vesile ile kurucu başkanımız Kadir Baran'ı rahmetle anıyor, derneğimize katkısı olan tüm üyelerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.”