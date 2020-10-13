Silivri SİAD 26 yaşında

26 yıldır hizmet veren Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, kuruluşuna dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle; “Sarten, Sesan, Özyem-Özun, Keçe Sanayi, Volkan Toprak Sanayi, Varnalı Yağ-Un-Yem yetkilileri tarafından 1994 yılında birlik oluşturan sanayiciler yılın ikinci yarısında Silivri İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren 8 sanayici ve 12 işadamının katılımıyla Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği'ni kısa ve yaygın adıyla Silivri-SİAD'ı kurdular.

Silivri SİAD, bugün 143 üyesiyle ilçemizin ve ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine öncülük etmeyi, bölgemiz insanının ve bulunduğu çevrenin sanayi, ekonomik, sosyal ve kentsel gelişmesine katkıda bulunmayı, bölgenin sorunlarını sahiplenmeyi, bu sorunlara çözüm yolları üretmeyi amaç edinerek çalışmalarına devam etmektedir.

Bu vesile ile kurucu başkanımız Kadir Baran'ı rahmetle anıyor, derneğimize katkısı olan tüm üyelerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.”