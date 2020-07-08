Silivri Sokakları Asfaltla Buluşuyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı koordinesi ile yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, Nisan ayından bugüne kadar Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Alibey Mahallesi, Yeni Mahalle, Selimpaşa Mahallesi, Ali Paşa Mahallesi, Gümüşyaka Mahallesi ve Mimarsinan Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklar toplam 8 bin 785 ton asfalt ile buluşturuldu. Silivri Belediyesi, merkez mahalleler başta olmak üzere araç ve yaya trafiği açısından tehlike arz eden yollarda 535 ton el ile asfalt sandık yama çalışması gerçekleştirdi.

BAŞKAN YILMAZ: “ASFALT PLANLAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Silivri genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye ekipleri tarafından tespit edilen veya vatandaşlar tarafından talep edilen asfalt taleplerini gerek belediye imkânlarıyla gerekse İBB ile koordineli olarak karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç konusu bölgelere asfalt döküldüğünü belirten Başkan Yılmaz, eksiklerin birer birer giderildiğini altını çizerek, “Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile ilçemiz genelinde sokak yenileme ve yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için bozuk olan yollarımız bir bir yenilenerek asfaltlanıyor. Kaldırımlarımız yaya trafiğine uygun olarak genişletiliyor. Silivri’mizin her köşesinde ayrı bir çalışmamız var. Geçtiğimiz Nisan ayından buyana İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, Silivri sokaklarını 8 bin 785 ton asfalt ile buluşturduk. 535 tonunu yaya ve araç trafiği açısından ekiplerimizin el ile sandık yama çalışması oluşturuyor. Asfalt ihtiyacı olan sokaklarımız ile ilgili planlamalarımız devam ediyor. Ayrıca İSKİ tarafından altyapı çalışması, BEDAŞ tarafından elektrik hatlarının yeraltına alınma çalışması, Türk Telekom tarafından fiber internet hattı döşenen sokaklarımız var. Buradaki alt yapı çalışmaları tamamlandığında kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına başlanacak. Silivri genelinde yürüttüğümüz çalışmalara verdiği destekten ötürü İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığına teşekkür ediyorum.” dedi.

ASFALTLAMA YAPILAN MAHALLE CADDE VE SOKAKLAR

Piri Mehmet Paşa Mahallesi; Özgür sokak, Çeltik sokak, Çilingir sokak, Şişmanoğlu sokak, Yavuz sokak, ve otopark alanı.

Yeni Mahalle; Fatih Sultan Mehmet caddesi, Aza sokak, Hamdi Coşkun sokak.

Gümüşyaka Mahallesi; Elmalık caddesi, Çember Bostan sokak, Osmaniye sokak, Keçiören sokak, Kizilkurt sokak.

Mimarsinan Mahallesi; Yavuz Selim caddesi.

Selimpaşa Mahallesi; 3005. sokak, 2044. sokak, 2047. sokak, 2041. sokak, 2042. sokak, 3008. sokak, 3001. sokak, 3009. sokak, 3023. sokak, 3004. sokak, 2004. sokak, 2069. sokak, 2078. sokak, 2079. sokak, 2163. sokak, 209. Cadde, 200. Cadde, 202. Cadde.

Alipaşa Mahallesi; Kumyol sokak ve Derin Yol sokak.