Silivri Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Cuma namazı, 2,5 aylık aranın ardından bugün kılınacak. Avlusu olan ve açık alanlarda kılınması planlanan Cuma namazı için Silivri Stadı da sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazır hale getirildi. Özellikle yan yana 1,60 metre ve önlü arkalı 2’şer metre mesafe kuralı uygulanacak şekilde şeritler çizildi.

Silivri Belediyesi ve Silivri Müftülüğü yoğun olması beklenen Cuma namazını herkesin kılabilmesi için camilerin yanında stadyumlardan meydanlara ve pazar alanlarına kadar geniş açık alanları cemaat için düzenliyor. Bugün de Silivri Stadı, Cuma namazının sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde kılınabilmesi için yan yana 1.60 metre ve arka arkaya sıralı şekilde 2’şer metre olacak şekilde şeritler çizildi.

Namaz kılınacak alanların çevreleri Silivri Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.