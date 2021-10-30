Silivri’de 25 AFAD Gönüllüsü Belgelerini Aldı

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde afet bilinci, farkındalık, enkaz kaldırma, ilk yardım, teçhizat kullanımı gibi konularda 25 saatlik eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan Silivrili gönüllüleri tebrik eden Başkan Yılmaz, “Şuan içerisinde bulunduğumuz Silivri Afet Koordinasyon Merkezimiz İstanbul’da bir belediye tarafından kurulan ilk Afet Koordinasyon Merkezi. Silivri bu konuda önder, öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz. Sizleri duyarlılığınızdan dolayı tebrik ediyorum. Silivri’miz deprem, sel, heyelan gibi çok yüksek afet riskini bünyesinde bulunduran bir ilçe. Bu ilçeyi afetlere karşı dirençli yapmak bizlerin görevi. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler var. Ülkemizde maalesef bu bilinç oluşmamış durumda. Bu konuda eğitim çok önemli olmakla birlikte önemli olan bir şey daha var ki oda gönüllülük. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan etmişti. Silivri Belediyesinin Afet Koordinasyon Merkezimizin bünyesinde bulunan Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibi, Türkiye’de AFAD’a akredite olan ikinci belediye olma özelliğini taşıyor. İstanbul’daki 39 belediye içerisinde şuana kadar en fazla afet eğitimi veren birinci ilçe Silivri. 25 binin üzerinde vatandaşımıza afet eğitimi vermiş durumdayız. Bunu artırarak devam ediyoruz. Merkezimizin araç gereç sayısını da her geçen gün artırmayı hedefliyoruz ama burada en önemi unsur sizlersiniz. İnsan olmadan ne kadar araç gereciniz olursa olsun bu arama kurtarmayı sürdürmeniz imkânsız. Bu iş için duyarlılık ve özveri lazım. Bu sebeple sizleri aramızda görmek, arama-kurtarma ekibimize dâhil olduğunuzu bilmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda, AFAD Gönüllüleri, Silivri Belediyesine ve Başkan Yılmaz’a Afet Koordinasyon Merkezi çalışmaları ve AFAD eğitim programına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.