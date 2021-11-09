Silivri’de Dönüşüm Seferberliği Başladı

Deprem sonrası riskli yapı olduğu gerekçesiyle Bakanlıkça yıkım kararı verilen ve yıkım işlemi Ocak ayında Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Varnalı Konutları’nda kentsel dönüşüm sevinci yaşandı. Silivri Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesine alınarak SİYTAŞ ve Saral İnşaat işbirliği ile yapımına başlanan konutlar için temel atma töreni düzenlendi. Yeni Mahalle’de 5 blok ve 122 daire olarak yapımına başlanan konutların ilk harç törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, Saral İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Varnalı Konutları sakinleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“BAŞKANIMIZ BİZE EL UZATMADI KUCAKLADI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Varnalı Konutları sakinlerinden Nurten Ersoy, “Varnalı Konutları Silivri’de yapılan ilk sitelerden birisi. 1987 yılından bu yana bu konutlarda oturdum. Bulunduğumuz coğrafya deprem bölgesi. 1999 depremini ve en son 5,8 şiddetindeki Silivri depremini yaşadık. O gün evdeydim. Komşularımızla beraber duvarlarımızdan gelen çatırtı sesleriyle birlikte o korkuyu yaşadık. Konutlarımız çok kötü durumdaydı. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Bey’den rica ettik ve kabul etti. Site sakinlerimizle bir araya geldi. Konuştuk ve anlaştık. Başkanımız bize el uzatmadı, bizi kucakladı. Silivri’de çok büyük değişimler var bunun için de ayrıca mutluyuz. Kendi adıma ve 68 site sakinimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Sitemizin Saral İnşaat tarafından yapılacağını duyunca da çok mutlu olduk. Mustafa Saral Bey’e, ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BIÇAK: “18 AYDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

SİYTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bıçak, törende yaptığı konuşmada projeye ilişkin teknik bilgiler vererek, “Şirketimiz, Silivri İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesi %100 Silivri Belediyesine ait olup, Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın direktifleri ile 15.09.2020 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz hiçbir kâr amacı gütmemektedir. Önceliğimiz ilçemizde yaşanabilecek olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli binaların yenilenmesine katkıda bulunmak ve öncülük etmektir. Bu amaçla riskli yapı oldukları belirlenen Varnalı Konutları malikleri ile 26.03.2021-23.08.2021 tarihleri arasında sözleşmeler imzalanarak buradaki konutların yenilenmesi işini şirketimiz üstlenmiştir. Varnalı Konutlarında 68 daire ve toplam 93 malik bulunmaktadır. Bunlardan 65 daire sahibi ile sözleşme imzalanmış 3 daire sahibi ile ilgili veraset intikal ve vasi atanması gibi hukuki süreçler şirketimizce takip edilmektedir. Kentsel Dönüşüm Projemizin yapımında Varnalı Konutları maliklerinin beklentileri 1. derecede dikkate alınmış yapım maliyetleri artması da göze alınarak önceden oturdukları blok ve katlardan yeni dairelerin verilmesine azami özen gösterilmiştir. Yeni projemiz, 5220,28 m2 arsamız üzerinde 5 blokta toplam 122 adet daire, 631 m2 toplam alanlı 7 adet ofis ve işyerlerin ile 130 adet araçlık otopark alanından oluşmaktadır. Toplam inşaat alanımız 16 638 m2’dir. Dairelerimiz 2+1 olarak ve net alanı 80 m2, brüt alanı 110 m2 olarak projelendirilmiştir. Şirketimizin de kuruluş amacı doğrultusunda gerçekleştireceği ilk proje olması nedeniyle bizler de en az Varnalı Konutları sahibi hemşehrilerimiz kadar heyecanla inşaatın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaktayız. Kat malikleri ile yaptığımız sözleşme gereği dairelerin teslim tarihi inşaatlara ilişkin yapı ruhsatlarının alınmasından sonra 18 ay olarak belirlenmiştir. Yapı Ruhsatlarını 15 Ekim 2021 tarihinde Belediyemizden almış bulunuyoruz. Bu tarihten itibaren de şirketimizin denetimi ve sorumluluğunda inşaatların yapımına başlanmıştır. Dairelerimizi en geç sözleşmeye uygun olarak 15 Nisan 2023 tarihinde teslim etmeyi planlıyoruz. Yapım sürecinin kazasız belasız tamamlanmasını ve dairelerinizin teslim töreninde de yeniden birlikte olma dileklerimle hepinizi saygı ile selamlıyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “AFETLE MÜCADELEDE TÜM HAZIRLIKLARI YAPTIK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise konuşmasında kentsel dönüşüm vurgusu yaparak şunları söyledi: “Bugün Silivri’de çok küçük bir adım atılıyor gibi görünse de, kentsel dönüşüm noktasında çok önemli olacak, kaderini değiştirecek bir ufka doğru yelken açılıyor. Silivri Belediyesi olarak Hz. İbrahim’i yakacak ateşe, sönmeyeceğini bilmese de, su taşıyan karınca misali su taşımaya devam edeceğiz. Bu konuda bana her zaman güvenen, destek veren, bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere ülkemiz çok büyük deprem kuşaklarını içerisinde barındırıyor. Özellikle de Silivri’miz olası bir İstanbul depreminin merkez üssü olma noktasında muhtemel adaylardan birisi. En son 26 Eylül’de deprem yaşadık. Seçimden önce hiçbir siyasi depremle, kentsel dönüşümle ilgili bir şey konuşmadı, konuşmadık. Biz göreve geldiğimizde çok büyük bir yapı stokunun İzmit, Gölcük depreminden önce yapıldığını ve bu binaların muhtemel bir depremde ayakta kalamayacağını fark ettik. Silivri Belediyesi olarak çok kısa bir sürede şehri deprem ve tüm diğer afetlere dirençli kılacak Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesini hazırladık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Onaylandı ve oradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya gidecek. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde 70 bin yapıda gözlemsel tarama yaptık. Belediyemizin sorumluluğunda olmamakla birlikte mikro bölgeleme çalışmamızı tamamladık. Afetle mücadele de yapmamız gereken tüm hazırlıkları yaptık.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Silivri’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet öncesi hazırlıklarla iliği bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’mizin çok büyük bir problemi bulunmaktaydı; Boğluca deresi. Bu derenin etrafında 153 hektarlık bir alanda sel felaketi nedeniyle yapı yasağı vardı. Bu alanda bulanan binaları ekonomik olarak yıkıp yeniden yapma imkânınız olsa bile yapı yasaklı alan olduğu için yapamıyordunuz. Bu yapı yasağını mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerimizle belediye meclisimizden ve İBB meclisinden geçirerek kaldırdık. Silivri Belediyesi olarak İstanbul’da bir ilke imza attık ve binasıyla, aracıyla, teknik donanımıyla eksiksiz bir şekilde Afet Koordinasyon Merkezi inşa ettik. Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibini kurduk. SAK ekibimiz yurdun dört bir yanında deprem, sel, yangın gibi afetler de başarılı bir şekilde görev aldı ve Türkiye’de AFAD’a akredite olan ikinci belediye Silivri Belediyesi oldu. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bu yılı Türkiye’de ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan etti. Silivri Belediyesi bugün İstanbul’da bulunan 39 ilçe arasında en çok eğitim veren ilçe durumunda. 30 bin vatandaşımıza afet bilinci ve farkındalıkla ilgili eğitim verdik. Şuan da Jandarma Genel Komutanlığı’nın tüm afet eğitimlerini Silivri Belediyesi olarak biz üstlendik. SAK ekiplerimiz eğitim vermeye devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Belediyemizde işlem gören 363 binanın 265 tanesinde yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte kentsel dönüşüme nasıl katkıda bulunuruz dedik ve bir inşaat şirketine ihtiyacımız olduğunu hissettik. Sermayesi % 100 Silivri Belediyesine ait olan SİYTAŞ şirketimizi kurduk.” ifadelerine yer verdi.

“SARAL AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kentsel Dönüşüm Projelerinde gönüllülük ve sosyal sorumluluğun önemine değinen Başkan Yılmaz, “Bugün Silivri’nin en eski sitesi olan Varnalı Konutlarının bulunduğu alandayız. Burada belediyemize ait küçük bir alanda var. Site sakinleri ile bir araya geldiğimizde, ‘Belediyemizin şu anki mali durumu burayı yapmaya uygun olmayabilir. Eğer siz bir müteahhitle anlaşırsanız size söz veriyorum çok düşük bir bedelle meclis üyelerimizi de ikna ederek bu arsayla ilgili yardımı yapacağım.’ dedim. Ama hiçbir müteahhitle anlaşma sağlanamadı. Bu görüşme ve mahkeme süreçleri bir buçuk yılı buldu. Son olarak Silivri Belediyesi olarak sizlere bir söz verdik. Katacağınız katkı ile burasını Silivri Belediyesi olarak ben size yapacağım dedim. O günkü demir ve çimento fiyatlarının bugün daha yüksek olmasına rağmen bizim sözümüzün devlet sözü olmasından hareketle, ‘Sözümüzden bir adım geri atmayacağız.’ dedik. Silivri’de bulunan bütün müteahhit firmalara teklif mektubumuzu yolladık. Gelen tekliflerden olumlu bir sonuç alamadık. Bu projenin altına girecek, kar etmeyecek, belki de büyük bir ihtimal ile zarar edecek, bu projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak görecek bir babayiğit istedik ve o babayiğit de Saral ailesi olarak karşımızda duruyor. Saral ailesine, Mustafa Saral Bey’e, Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

‘GELİN SİLİVRİ’DE ‘TABUT’ GİBİ DURAN EVLERİ YENİLEYELİM’

Olası bir afet durumunda can ve mal kayıplarının önüne geçmek için toplumsal duyarlılığa ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, Silivri’deki tabut hükmünde olan hasarlı ve riskli binaların el birliği ile yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, “Durum ortadayken Silivri Belediyesine ve Silivri vatandaşlarına bir şey düşüyor. Metrekare, para pul hesabı yapmadan, yalnızca vatandaşımızın hayatını önceleyen bir hesapla, biz Silivri Belediyesi ve SİYTAŞ olarak buradan tek kuruş kar yapmadan, ama vatandaşımızın da yapacağımız kentsel dönüşüme, yenilenecek olan evlere katkı sunarak gelin Silivri’deki tabutlukları, tabut gibi duran evleri bir bir yenileyelim. Bugün ne yaptıysak yarın daha fazlasını yapalım. Hiçbir şey yapmadan oturmak bize göre değil. Müteahhitlere, vatandaşlarımıza, bu konuda da kapım sonuna kadar açık. Bugün temelini attığımız bu proje herkese örnek olur inşallah. Daha güzel bir ve daha mutlu bir Silivri’de esenliklerle yaşarız inşallah diyorum ve bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, konut sakinlerimize, Saral ailesine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 18 ay gibi kısa bir sürede kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

SARAL: “SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ”

Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmanın ardından projenin müteahhit firması Saral İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral’ı sahneye davet ederek teşekkür etti. Mustafa Saral burada yaptığı konuşmada, “Biz bu işin reklamında değiliz. Sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. İnsanlar evlerine girdiği zaman yaşayabildiği şeyleri düşünmesi lazım. Akşam ne yiyeceğini, sosyal donatı alanında ne yapacağını düşünecek. Hayat riskini düşünmemesi lazım. Biz Saral İnşaat üç kuşaktır bunun için varız. Saral ailesi olarak bize bu imkânı verdiğiniz için size sonsuz minnettarız. Yakın zamanda da anahtar tesliminde sizleri burada ağırlarız inşallah.” dedi.

Tören, İlçe Müftü Vekili Adnan Bozkurt’un yaptığı duanın ardından, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, SİYTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bıçak ve Varnalı Konutları Sakini Nurten Ersoy’un temel atma butonuna basmaları ile sona erdi.