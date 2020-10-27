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Silivri’de elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında Kapsamlı TM Bakımı ve Havai Hat Bakımı Sebebi ile elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

Silivri’de elektrik kesintisi

28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 28/10/2020 09:00:00 - 28/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 28/10/2020 09:00:00 - 28/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 28/10/2020 13:00:00 - 28/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 EKİM 2020 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 30/10/2020 09:00:00 - 30/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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