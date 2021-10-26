Silivri’de Gıda Denetim Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla, 25-28 Ekim tarihleri arasındaki bir hafta boyunca her gün belirli sektörleri kapsayan, tüm illerde eş zamanlı yürütülen denetim seferberliği başlatıldı.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ve İlçe Müdürlüğünde görevli Gıda Kontrol Görevlilerince İlçede faaliyet gösteren üretim işletmeler 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu hakkında bilgilendirildi. Maske, Mesafe ve Hijyen kontrolleri yapıldı.

Yoğunlaştırılmış denetimlerin ilçe genelinde 3 ekiple devam edeceği öğrenildi.