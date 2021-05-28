“Silivri’de Göçmen Kuşlara Cezaevi İstemiyoruz!”

Başkan Ali Korsan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada koruma altında olan Küçük Kerkenezler kışı Afrika’ da geçirdikten sonra yazın üremek için Silivri’ ye geliyorlar, yani burası küçük kerkenez kolonisinin son kalesi…

Boşnak Bahçe mevkiindeki falezlere çekilen çelik ağlardan dolayı kerkenezler yuvalarına giremiyor, girenlerinse bazıları çelik ağlara takılıp ölüyorlar.

Silivrili çevreciler olarak, dünyada koruma altına alınmış olan ve bu falezlere üremek için gelen küçük kerkenez kolonisinin bölgede tek üreme yavrulama yeri olan falezlerin milli park olmasını öneriyoruz.

Silivri Boşnak Bahçe’ deki falezlerden kopan kayaları önlemek amacıyla (Silivri Belediyesi’ nin talebi üzerine) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından insan sağlığı düşünülerek, tamamen iyi niyetle yapılan bir çalışma ama bu falezler göçmen kuşlara binlerce yıldır ev sahipliği yapmaktadır.

Afrika’ dan her yıl yavrulamak için göçüp gelen Küçük kerkenezler bölgede tek üreme yeri olan Boşnak Bahçe falezlerine geldiklerinde, 17 000 metrekare alana çekilen, 900 metre uzunluğunda çelik ağlarla

Silivri Çevre Derneği’ ne gelen şikayetler üzerine bölgeye giderek çelik ağları geren firma yetkilileriyle görüştüğümüzde bize yetkili olan İBB yapı işleri mühendislerinin telefonlarını verdiler. İBB Mühendisleriyle görüştüğümüzde, buranın binlerce yıldır yaşayan kerkenezlerin yavrulama yeri olduğunu ve kuşların yuvalarına girebilmeleri için çelik ağlara delikler açılmasını talep ettik. Yetkili arkadaşlar da kurul kararı olduğunu söyleyerek bizden bir dilekçe yazmamızı talep ettiler, bu dilekçeyi kurula sunacaklarını belirttiler.

Silivri Çevre Derneği olarak bu konuyla ilgili beş farklı kuruma dilekçeler yazdık. Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediye Başkanlığı, İBB Başkanlığı, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, MHP İlçe Başkanlığı ve CHP İlçe Başkanlığı’na dilekçelerimizi gönderdik.

Bir gün sonra İBB Yapı İşleri Müdürlüğünden yetkililer bizi arayarak, çekilen çelik ağlara 40’ ar santimetrelik delikler açacaklarını ifade ettiler. Daha sonra kuş gözlemcisi arkadaşlarla bu deliklerin yeterli olmadığını tespit ettik. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle durumu paylaştığımızda bir sonraki gün alana gelen yetkililer, kuş gözlemcisi arkadaşlarımız ve bizlerin nezaretinde yuvaların önünü kapatan çelik ağların tamamının sökülmesine karar verdiler.

Çelik ağlar çekilmeden önce 277 adet tespit ettiğimiz küçük kerkenez kuşlarının, yuva sayısının şu anda 30 olduğu görülüyor.

Silivri Çevre Derneği olarak, kuş gözlemcileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte kuşların üremeleri ve yavrularını büyütmeleri için gerekli önlemleri almış olduk.

Silivri Çevre Derneği, Kuş Gözlemcileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve uzmanlarla birlikte göçmen kuşların yaşam alanı olan falezlerin koruma altına alınmasını görüşüyoruz.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 19:18