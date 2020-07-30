Silivri’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Silivri Müftülüğünden yapılan açıklamada “31 TEMMUZ 2020 tarihinde yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı namazı saat 06: 36 da tüm camilerimiz ile birlikte;

ŞEHİR STADI, YENİ MAHALLE KAPALI YERİ, KUMLUK MEVKİI ŞÖMİNE PAZAR OTOPARKI, SEMİZKUMLAR, ORTAKÖY, KAVAKLI, DEĞİRMENKÖY, ÇANTA, SELİMPAŞA FUTBOL SAHALARI İLE GÜMÜŞYAKA ve ÇELTİK PAZAR YERLERİNDE KILINACAKTIR.Bayram namazına gelirken abdestli ve seccadeniz ile gelmeniz, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymanız önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.