ŞEHİR STADI, YENİ MAHALLE KAPALI YERİ, KUMLUK MEVKİI ŞÖMİNE PAZAR OTOPARKI, SEMİZKUMLAR, ORTAKÖY, KAVAKLI, DEĞİRMENKÖY, ÇANTA, SELİMPAŞA FUTBOL SAHALARI İLE GÜMÜŞYAKA ve ÇELTİK PAZAR YERLERİNDE KILINACAKTIR.Bayram namazına gelirken abdestli ve seccadeniz ile gelmeniz, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymanız önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.
Silivri’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Silivri’de bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında eda edilecek olan Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Silivri genelinde bayram namazı 06,36 ‘da eda edilecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bayram namazı kılınacak yerler haberimizin detayında…
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