Silivri’de Nevruz Coşkusu Yaşandı

Silivri Belediyesi 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Yeni Mahalle Kapalı Pazaryerinde Nevruz-Yenigün Şenliği düzenledi. Saat 19.30’da başlayan programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Dinç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Toğan ve Başkan Yılmaz, etkinlik alanında yakılan nevruz ateşinin üzerinde atlayarak demir dövdü. Program kapsamında Ahenk Sanat Kulübü, Bey Dans, Kafkas Halk Dansları gösteri yaptı ve Kaya Kuzucu konser verdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara Silivri Belediyesi tarafından sucuk ekmek ve sıcak içecek ikramında bulunuldu.

BAŞKAN YILMAZ: “TÜRK-İSLAM ÂLEMİNİN NEVRUZ BAYRAMI’NI KUTLUYORUM”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden, Miladi Takvime göre 21 Mart’a tekabül eden yeni bir Nevruz Bayramı’na ulaşmanın sevincini milletçe yaşıyoruz. Türk milleti Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış ve bu çok önemli kültürel gerçeği bugüne kadar korumuş ve yaşatmıştır. Bu kutlu bayram; asırlardan beridir bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilmiş ve tekâmül ederek çağımıza kadar ulaşmıştır. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı; her zaman kardeşliğin, neşenin, hoşgörünün de kaynağı olmuştur. Baharın lezzeti, rahmet pınarlarının çağlaması, toprağın uyanıp nimetlerini sunması şüphesiz Nevruz vesilesiyle olmaktadır. Doğanın canlanışı, renk cümbüşünün gözlerimizi kamaştırması ve dostluğun, muhabbetin sıcaklığı bu dönemde belirginlik kazanmaktadır. Nevruz asırlarca Türk-İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe ve kucaklaşmaya işaret etmiştir. Balkanlardan Orta Asya’ya kadar gönüllerin coşkusu, yüreklerin heyecanı, kalplerin huzuru Türk’ün bahar bayramıyla daha da güçlenmiş ve eşsiz güzelliklerini hepimize sunmuştur. Nevruz’da bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Gerçekte nevruz birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu Yenigün’ün, barışın ve kardeşliğin habercisi olmasını temenni ediyor, Türk Milleti olarak tam bağımsız bir halde, birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle baharın habercisi olan yenigün münasebetiyle, hemşehrilerimin ve Türk-İslam âleminin Nevruz Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.” dedi. Konuşmasının sonunda karla mücadele çalışmalarına değinen Başkan Yılmaz, “Kış ayını doya doya yaşadık. Hem hükümetimiz, hem İBB, hem de Silivri Belediyesi olarak karla yoğun bir mücadele verdik. Bahara kapı aralayan bu karla mücadelede hizmet veren bütün mesai arkadaşlarıma ve bu mücadele de bize destek veren Silivrili hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAM TOĞAN: “NEVRUZ BİRLİK VE BERABERLİĞİN BAYRAMIDIR”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nevruz Türk’ün bayramı, bolluğun, bereketin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Türk Milleti tarihin her devrinde zorluklarla, işgallerle mücadele edip yeniden ayağa kalkmasını bilmiş bir millettir. Bu anlamda Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin sembolü olmuştur. Nevruz, yüzyılları aşan bir gelenekle tüm Türk yurtlarında kutlanan büyük bir bayramın adıdır. Bugün ilçemizde Nevruz nedeniyle önemli programlar gerçekleştirildi. Bu güzel bayramı ruhuna uygun olarak Silivrili hemşehrilerimiz ile beraber kutladık, kutluyoruz. Türk Milleti tarihin her devrinde âleme nizam vermeyi bilmiştir. Âlem, Türk Milletinin vereceği istikamete muhtaçtır. Yüce Allah bizi aleme nizam veren millet olmaktan geri koymasın. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepinizin Nevruz Bayramı kutlu olsun.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ahenk Sanat Kulübü, Bey Dans, Kafkas Halk Dansları ekibi gösteri yaptı. Belediye meclis üyeleri Şenoğlu Türkyılmaz, Sultan Aşkın ve Ülkenur Büke tarafından gösteri ekiplerine çiçek takdiminde bulunuldu. Coşkulu bir şekilde kutlanan Nevruz Şenliği, sanatçı Kaya Kuzucu konseri ile sona erdi.