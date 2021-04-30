Silivri’de tam kapanma denetimi

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda tüm Türkiye genelinde 17 gün sürecek tam kapanma uygulamasına dün akşam 19:00 itibariyle geçildi.

Kolluk kuvvetleri kısıtlamalar kapsamında denetimlerini sıklaştırarak, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyonu’nda yapılan denetimlerde polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Denetim noktasında görevli polis ekipleri, sürücülerin tam kapanma kapsamında izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 16:10