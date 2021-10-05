Silivrili Minikler Can Dostları ile Buluştu

Silivri’nin çeşitli noktalarında hayata geçirdiği ‘Mamamatik’ uygulaması ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Silivri Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bu özel günde ilkokul öğrencilerine yönelik ‘hayvan sevgisi’ temalı bir seminer düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, hayvan sevgisine ilişkin mesajlar verirken, sokak hayvanlarını korumanın önemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Seminerin ardından Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki can dostları ile buluşan öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıoğlu’nun anlatımlarıyla belediyenin sokak hayvanlarını korumaya yönelik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler çeşitli hediye ve ikramlarla oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 22:32