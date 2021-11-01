“Silivri’miz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Kasım Silivri’nin kurtuluş günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli hemşehrilerim, vatan topraklarının işgal edildiği 1.Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda, Silivri’miz maalesef 2 yıl 3 ay boyunca işgal altında yaşamak zorunda kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yedi düvele karşı verilen istiklal mücadelesinde Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasıyla emperyalist işgal güçleri yenilenmiş ve düşman denize dökülmüştür. Silivri’miz de 2 yılı aşkın bir zaman süren düşman işgalinden bir kez daha yaşanmayacak şekilde 1 Kasım 1922 tarihinde kurtulmuştur. Nice bedeller ödenerek geri kazanılan topraklarımızı candan aziz biliyor, atalarımızdan miras değil emanet olarak görüyoruz. Bu emanete sahip çıkmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; tarihi, doğası ve kültürü ile kutsal gördüğümüz Silivri’mizi geleceğimizin teminatı çocuklarımıza layıkıyla emanet etmektir.

Bütün gayemiz; milli ve manevi değerlerine bağlı, muasır medeniyetleri hedefleyen nesillerin yetişmesine imkân sağlamaktır. Bu düşünceler içerisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”