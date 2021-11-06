Silivri’nin 19 Mahallesi “Kırsal Mahalle” Oluyor

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, pazartesi günü yapılan oturumda ilgili komisyonlara sevk edilen 9 gündem maddesi görüşüldü.

BULGARİSTAN’DAN GELEN HEYET MECLİSİ ZİYARET ETTİ

Bulgaristan’da 14 Kasım’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Silivri’ye gelen Silistre Milletvekili ve eski Çevre Bakanı Cevdet Çakırov, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Silistre İl Başkanı Sezgin Galip, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaretlerinin ardından meclis toplantısını takip etti. Başkan Yılmaz, gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı konuşmada, Bulgaristan’dan gelen heyeti selamlayarak ziyaretle ilgili bilgi verdi. Çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısı yapan Başkan Yılmaz, “Bugün meclisimizde gönül coğrafyamızın çok önemli bir parçası olan Bulgaristan Türklüğünün temsilcileri var. Ağırlamaktan mutluluk duyduk. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Karadayı’nın Cumhurbaşkanı adayı olması vesilesiyle Silivri’de bir toplantı yapmıştık. Türkiye’de oy kullanma hakkı olan 350 bin çifte vatandaşımız var. İlçemizde ise 3 binin üzerinde çifte vatandaşımız var. Herkes sandığa gitmeli ve giderken de eşini, dostunu, arkadaşını elinden tutarak sandığa götürmeli. Silivri Belediyesi olarak bu çalışmalar esnasında bütün imkânlarımızı size seferber edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Orada yaşayan soydaşlarımızın, Bulgaristan Türklerinin, Müslümanların ve azınlıkların haklarının hukuklarının korunması için Bulgaristan Türklerinin yoğun bir şekilde temsili ve hükümet ortağı olması gerekiyor. Ben şimdiden yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE ‘DR. CEMAL KOZANOĞLU’ İSMİ VERİLDİ

Gündemin 6’ncı maddesinde yer alan “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5399 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapıya Dr. Cemal Kozanoğlu isminin verilmesi şartıyla Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi” konusu, okunan Hukuk ve İsim Tespit Komisyonu raporunun ardından oy birliği ile kabul edildi. Başkan Yılmaz, “Benim de çocukluğumda doktorum olan Cemal Kozanoğlu’nun, doktorluktan da ileri çıkan bir yönü vardı. Entelektüel, vizyoner bir kişilikti. Silivri’nin tarihiyle, kültürüyle ilgili birçok çalışması ve eseri vardı. Dr. Cemal Bey’in Silivri’ye olan hizmetleri neticesinde sağlık alanında isminin yaşatılmasının anlamlı olacağını düşündük. Hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.

“NAKİP AİLESİNE TEŞEKÜR EDİYORUM”

7’nci gündemde görüşülen “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kavaklı Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapıya Kenan Çelebi Nakip isminin verilmesi şartıyla 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi” maddesi de okunan Hukuk ve İsim Tespit Komisyonu raporunun ardından oy birliği ile kabul edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Burası 1000 metrekare alana yapılacak ve arsası belediyemize aitti. Tahsisini yaptık. Burada Kenan Bey ve Nakip ailesine teşekkür ediyorum. Sağlık Ocağı ve 112 Acil İstasyonunu barındıran bir yer olacak. Porselen tabaktan buzdolabına kadar içerisindeki her şeyi Nakip ailesi tefriş ettiler. İddia ediyorum İstanbul’daki en nitelikli, en kimlikli Sağlık Ocağı ve 112 istasyonu olacak. Kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

SİLİVRİ’NİN 19 MAHALLESİ “KIRSAL MAHALLE” OLUYOR

Gündemin 9’uncu maddesinde “İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, ‘kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan’ olarak tespit edilmesi” konusu görüşüldü. İmar ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporun okunmasının ardından oy birliği ile kabul edildi. Silivri’nin 19 mahallesini kapsayan gündem maddesi, İBB Meclisinde onaylanmasının ardından Kırsal Mahalle Statüsü kazanacak.

KOMİSYON RAPORU ŞU ŞEKİLDE;

“Kırsal Mahalle kanununda belirtilen sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda; Alipaşa, Akören, Bekirli, Beyciler, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli, Çayırdere, Çeltik, Danamandıra, Fener, Gazitepe, Kadıköy, Kurfallı, Küçükkılıçlı, Küçüksinekli, Sayalar, Seymen ve Yolçatı mahallelerinin kırsal karakterlerinin korunmuş olması ve yasada belirtilen kriterlere uyması nedenleriyle, söz konusu mahallelerin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Söz konusu “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” sınırlarının netleştirilmesi ve ilanına ilişkin teklifin, Silivri İlçesi kapsamında yer alan tüm Mahalle Muhtarları ile 10/06/2021 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, ilgili muhtarlıklar kapsamında birebir görüşmeler yapılmasının ardından karar verilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup yapılan görüşmeler doğrultusunda yeni sınırlar tanımlanmıştır.

Buna göre; İl Valiliği’nin 17 Kasım 1994 ve 13470 sayılı Oluru gereği, 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda çıkartılan, plansız alanlarda uygulanacak İmar Yönetmeliğinin 4. Maddesi 4. Bendi ve Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 31.10.1986 gün ve 23202 sayılı Genelge emirlerine göre tespit edilen köy yerleşik alanları da dikkate alınarak, mecut köy yerleşik alan sınırları yakın çevresinde, köy ile bütünleşen kırsal yerleşik alanlar dâhil edilmek üzere, yaklaşık 61 hektar Çeltik, 64 hektar Yolçatı, 138 hektar Alipaşa, 41 hektar Küçükkılıçlı, 48 hektar Gazitepe, 74 hektar Kadıköy, 61 hektar Seymen, 108 hektar Büyükkılıçlı, 77 hektar Fener, 120 hektar Akören, 60 hektar Bekirli, 77 hektar Kurfallı, 79 hektar Büyüksinekli, 23 hektar Küçüksinekli, 96 hektar Beyciler, 89 hektar Çayırdere, 66 hektar Sayalar, 45 hektar Danamandıra ile Silivri ilçe merkezine yaklaşık 43 km uzaklıkta yer alan, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, sosyo-ekonomik durumu (nüfus ve kişi başına düşen büyük ve küçükbaş hayvan sayıları) açısından kırsal özellik gösteren Büyükçavuşlu Mahallesine ait yaklaşık 139 hektar, ekli krokide sınırları gösterilen alanların “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak belirlenmesi, komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

“CUMHUR İTTİFAKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Silivri’de 19 mahallenin ‘Kırsal Mahalle’ olarak belirlenmesini kapsayan gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Kırsal Mahalle yasasının Silivri Belediyesine artı gelir getirmeyeceğini bilerek, bu yasaya hiçbir zaman soğuk bakmadım. Köy hayatının, kırsal hayatın desteklenmesi ve köyden kente göçün durması lazım. Bugün %15’lere kadar köylerdeki nüfus gerilemiş. Biz bunu tekrar ters göçe çevirerek vatandaşlarımızı tarıma, hayvancılığa yönlendirmeliyiz. Bu vesile ile tekrar hükümetimize, Cumhur İttifakı’na, TBMM’de yapmış oldukları yasal düzenleme için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Köylerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda, “Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün, Selimpaşa’da belediyemizin 3 tane hizmet binasındaki müdürlüğü bu ay içeresinde açılacak. Bundan sonra şehit yakınları, gazi yakınları, dar gelirli mağdur aileler, şiddete maruz kalan hanımefendiler, alacakları hizmet ve yardımlar için Beylikdüzü’ne gitmek zorunda kalmayacaklar.” diyerek Kasım ayı meclis oturumunu kapattı.