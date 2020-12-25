Silivri’nin İlk Asansörlü Üst Geçidi Hizmete Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan, Silivri’nin kuzey ve güney kısmını Devlet Hastanesi önünden birbirine bağlayan asansörlü yaya üst geçidi bugün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Pandemi sebebi ile kısıtlı katılımla gerçekleştirilen asansörlü üst geçidin açılış kurdelesini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve belediye meclis üyeleri birlikte kesti.

BAŞKAN YILMAZ: “İLK GÜNKÜ AŞKLA SİLİVRİ’YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

E-5 Karayolu üzerinden Silivri Devlet Hastanesine ve diğer kurumlara ulaşım kolaylığı sağlayan ve Silivri’nin ilk asansörlü üst geçidi olma özelliğini taşıyan projenin açılışında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üst geçidin özellikle engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Önemli ihtiyaçlardan birinin daha giderildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Yola ilk çıktığımız gün dediğimiz gibi hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes için olmaya devam edecek diyoruz. Silivri’mizin çok büyük ihtiyaçlarından birisi olan Silivri’nin kuzeyi ve güneyini bir Berlin duvarı gibi ortadan ikiye bölen D-100 Karayolunun üzerine bugün Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüzle Silivri Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir proje için bir araya geldik. Projemiz asansörlü yaya üst geçidi olarak Silivri’ye hizmet edecek. Burada engelli kardeşlerimiz, yaş almış büyüklerimiz, elinde çocuk puseti, Pazar poşetleri ile karşıdan karşıya geçmek isteyen aile bireyleri için önemli bir hizmet verecek. Biz yola çıktığımız ilk gün de söyledik. Silivri’ye ayağımızı bastığımız an bizim için tepeler, dağlar ova oluyor. Denizler dereler de yol oluyor. Silivri’ye hizmet aşkımız ilk günkü gibi sürüyor. Aşkla, sevgiyle, heyecanla Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan Karayolları 1. Bölge Müdürümüz Turgay Çolak beyefendiye, bu projede bizleri hiç yalnız bırakmayan ve çok büyük katkı sağlayan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sayın Mutlu Bozoğlu’na ve üst geçidimizin yapımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Silivri için İstanbul için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyor, asansörlü üst geçidimizin Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.