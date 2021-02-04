Silivri’nin nüfusu 200 bin 215 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Silivri’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 6535 kişi artarak 200 bin 215 kişiye ulaştı.

Bu sayıyı 113154 erkek nüfus, 87061 kişide kadın nüfusu oluşturdu.

2019 YILI NÜFUS SAYISI 193 BİN 680 KİŞİYDİ

TÜİK’in verilerine göre, Silivri’nin nüfusu 2019 içinde 6 bin 59 kişi artarak 193 bin 680’e yükseldi. Silivri’nin 2017 yılındaki nüfus sayısı 180524, 2018 yılındaki nüfus sayısı 187621 iken 2019 yılındaki nüfus sayısı 193680 oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 11:34