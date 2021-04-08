Silivri’nin sanal pazarı yayında

Silivri’ye özel olarak hazırlanan Silivri’nin ilk ve tek online Pazarı yayın hayatına başladı. Ücretsiz üyelik ve ücretsiz ilan avantajlarının olduğu silivripazari.com’da yerel üreticilerin ürünleri başta olmak üzere aile bütçesine kaktı sağlamak isteyen ev hanımlarının da ürünlerinin sergilenmesi hedefleniyor.

Silivri’nin sanal pazarı yayında
banner3909

Silivri’ye özel olarak hazırlanan Silivri’nin ilk ve tek online Pazarı yayın hayatına başladı. Ücretsiz üyelik ve ücretsiz ilan avantajlarının olduğu silivripazari.com’da yerel üreticilerin ürünleri başta olmak üzere aile bütçesine kaktı sağlamak isteyen ev hanımlarının da ürünlerinin sergilenmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 4 aydır geliştirme ve test aşamasında olan www.silivripazari.com ,Silivri’nin şu an için ilk ve tek ücretsiz ilan platformu olma özelliğini elinde bulunduruyor. 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren üye ve ilan onayına açılan www.silivripazari.com’ da ilçe genelinde yerel üreticiye destek olmak amacıyla SHA’nın çatısı altında yönetilecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841