Silivri’ye özel olarak hazırlanan Silivri’nin ilk ve tek online Pazarı yayın hayatına başladı. Ücretsiz üyelik ve ücretsiz ilan avantajlarının olduğu silivripazari.com’da yerel üreticilerin ürünleri başta olmak üzere aile bütçesine kaktı sağlamak isteyen ev hanımlarının da ürünlerinin sergilenmesi hedefleniyor.
Silivri’nin sanal pazarı yayında
Silivri’ye özel olarak hazırlanan Silivri’nin ilk ve tek online Pazarı yayın hayatına başladı. Ücretsiz üyelik ve ücretsiz ilan avantajlarının olduğu silivripazari.com’da yerel üreticilerin ürünleri başta olmak üzere aile bütçesine kaktı sağlamak isteyen ev hanımlarının da ürünlerinin sergilenmesi hedefleniyor.
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