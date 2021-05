“Silivrispor Üzerinden Siyaset Yapılmasına Müsaade Etmeyeceğim!”

Silivri Belediyesi 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında CHP Meclis Grubunun Silivrispor ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Başkan Yılmaz, “Bu sorulara yazılı olarak cevap vereceğiz ama bu konuda bir iki kelam etmek istiyorum.” diyerek “Benim de bir yıl formasını giydiğim Silivrispor’umuz, göz bebeğimiz bu yıl 3’üncü Lig’den Bal Ligi’ne düştü. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Marka bir kentin parametrelerinden birinin de Silivrispor olması hayalimiz, arzumuzdu ama maalesef küme düştü. Bu konuda Silivri kamuoyunun beni iyi anladığını biliyorum. Silivrispor ile ilgili bir takım beklentileri olanların ya da ‘Silivrispor üzerinden bir siyasi çıkarım yapabilir miyim? Fayda sağlayabilir miyim? Volkan Yılmaz’a Silivrispor üzerinden bir zarar verebilir miyim?’ gibi düşünenlerin kahve ortamlarında veya başka yerlerde konuştuklarını duyuyorum.” dedi.

“VERDİĞİMİZ KARARDAN GERİ ADIM ATMADIK”

Konuşmasına sporun içerisine siyasetin bulaşmaması gerektiğini hatırlatarak devam eden Başkan Yılmaz: “Ben şunu söylüyorum; Silivri’de STK’lar, meslek odaları, muhtarlık seçimleri, amatör spor kulüplerinin seçilmesi, Silivrispor’un yönetiminin başkanının seçilmesi Silivri Belediyesinin başkanı tarafından müdahale edilmemesi gereken bir konu. Ben her zaman sporun içerisine siyasetin bulaşmaması gerektiğini ısrarla söyledim. Mevcut başkana da diğerlerine de ne aday ol ne de aday olma veya sana yardım yapmam, seni başkanlıktan düşürürüm gibi bir kelime de etmedim. Daha önce hepinizin hatırlayacağı üzere Silivrispor’da; Silivrispor’un başkanı, yönetimi ve yönetim kurulu üyeleri siyasi baskılarla tek tek istifa ettirildi. Şampiyon olmuş, 2. Lige çıkarılmış bir takımın kulüp başkanı münfesih hale düşürüldü. Kimin aday olacağına, kimin yönetimde kalacağına siyasiler karar verdi. Benim belediye başkanlığım süresince bu gibi olayların olmayacağını, Silivrispor’a destek olacağımızı söyledim. Silivrispor’un kontrol edilmeyen gelirlerinin doğru yönetilmediği için Silivri Belediyesinin bünyesine alarak belediyeye ait otogar, otoparklar vs. ile bu şekilde yönetileceğini anlattık. Zor bir süreç, sancılı bir dönem oldu ama verdiğimiz kararın doğru olduğundan emin olduğumuz için asla geri adım atmadık.” dedi.

“SİLİVRİSPOR’A GELECEK PARANIN ÇOK ÜSTÜNDE YARDIM YAPTIK”

Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak Silivrispor’a gelecek paranın çok üstünde bir rakamı kulübe yardım olarak verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Silivrispor’a gelir getiren tek yer otogardı. Sahildeki otoparktan iki yıllık peşin kira alınmış tek kuruş gelmiyor. Engelli Kafe diye tabir ettiğimiz yer üç kez el değiştirmiş. Mevcut yönetim tarafından iki-üç yıllık kiralar peşin alınmış oradan da para gelmiyor. Silivri Belediyesi olarak 17 Kasım’da otoparkları devraldık. O günden itibaren ligin bittiği güne kadar Silivrispor’a oradan gelecek paranın çok çok üzerinde bir rakamı yardım olarak verdik. Oradan gelecek para Silivrispor’un şu an yapmış olduğu kovid testleri, yemek parası ve deplasman giderlerinin yarısı bile değil. Futbolcuların transfer paraları, primleri, hocaların maaşları falan hepsi bunun dışında. Onun için ben şunu söylüyorum; bırakın Silivrispor’u, Silivri’yi seven, Silivrispor’u seven, sporun içinde olanlar alsın bir yerlere götürsün. Bizler de onlara destek olalım. Onun için buradan Silivrispor’da siyaset yapmaya çalışan hiç kimseye unvanı ne olursa olsun müsaade etmeyeceğim. Ben de bu siyasi konuların içerisinde olmayacağım.”