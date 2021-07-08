Silivrispor Yağlı Güreş takımı 6 sporcuyla Kırkpınar'da

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Silivri’nin gururu Silivrisporlu yağlı güreşçiler Kırkpınar’da birbirinden güçlü rakiplerinin karşısında ilçeyi temsil etmeye Sözdemir Geri dönüşün ve Palet ve Eyüp Bayburtlu sponsorluğunda hazırlanıyorlar.

Silivrispor Yağlı Güreş takımı 6 sporcuyla Kırkpınar'da
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660 yıllık bir mirasın peşinde 6 Silivrili güreşçi rakiplerini bekliyor. Silivri’nin tek milli güreşçisi İsmet Karabulut’un öğrencileri bu seneki Kırkpınar için hazırlar. Konu hakkında bir bilgilendirmede bulunan İsmet Karabulut; “Tarihi Kültür Mirasımız, Peygamber sporu 660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Silivri’mizin çocukları Silivrispor güreş takımı olarak 6 kişi temsil edeceğiz Allah’ın izniyle. Yanımızda olan Sözdemir Geri dönüşüm ve Palet, Eyüp Bayburtlu, Taylan Güraslan, herkesten Allah razı olsun. Silivri’nin A Milli Güreşçisi 36 yaşında hala savaşan, mücadele eden,  gençlere örnek olan spora ömrünü adayan 27 yıl, Dile kolay. Güreşi görmezden gelenler, bizi yok sayanlar, imkânsızlık içinde ilçemizi en iyi şekilde temsil ederken bizleri unutturanlar, güreşe katkısı olmayıp güreş üzerinden sefasını sürenler Hal hatır bile sormayanlar devam edin. Yaptığım yapacağım dereceler feda olsun. Kün fe yekün  "Ol der ve olur” dedi.

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