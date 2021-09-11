Silivri’ye Yeni Eğitim Kurumları Kazandırılıyor

Silivri’de çocukların ve gençlerin hak ettikleri eğitimi almalarına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana çocukların eğitimine büyük önem veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı toplantısında, ilçeye altı yeni eğitim kurumu kazandırılacağının müjdesini verdi.



Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021, 13:26

Silivri’de yapılacak eğitim kurumlarına ilişkin bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de yapılacak eğitim yatırımları ile ilgili İstanbul Valiliğinin belediyemizden ruhsat talepleri oldu. Bu talepler doğrultusunda; Mimarsinan Mahallesi’nde 42 derslikli Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi, Selimpaşa’da 32 derslikli bir ilkokul, Yeni Mahalle’de aynı alan içerisinde 32 derslikli bir ortaokul ve 32 derslikli bir ilkokul, Değirmenköy’de 16 derslikli bir ilkokul ve yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulu inşa edilecek. Silivri Belediyesi olarak biz bu ruhsatları en kısa sürede valiliğimize teslim edeceğiz. Bu vesile ile Silivri’de eğitim noktasında yapmış oldukları yatırımlar için hem hükümetimize hem de Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyor, projelerin hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.