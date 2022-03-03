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Sinoplular derneği Ekrem Ünal ile devam ediyor

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Geçtiğimiz günlerde Silivri Sinoplular Derneği kongresinde başkan seçilen Ekrem Ünal ve yönetim kurulu üyeleri SHA’yı ziyaret etti.

Sinoplular derneği Ekrem Ünal ile devam ediyor
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Silivri Sinoplular Dernek Başkanı Ekrem Ünal, Gençlik Kolları Sorumlusu Uğur Demir ile birlikte yapılan ziyarette göreve gelmelerinin ardından dernek merkezi lokalinin açılış hazırlıklarını sürdürdüklerini, ilçe genelinde yaşayan Sinoplu hemşehrileriyle kurumlar arası köprü görevi göreceklerini belirti.

Dernek Başkanı Ünal, “Tüm hemşerilerimizi yeni süreçte yanımızda yer almaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi ne kadar geliştirirsek o kadar güzel ve de yararlı bir işe imza atmış oluruz” dedi.

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