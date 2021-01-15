SiOKGSK’tan teşekkür ve çağrı

Silivri Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü (SİOKGSK) Silivri Belediyesi'nin tahsis ettiği alana 62 adet zeytin ağacı diktiler. Konuyla ilgili “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve emeği geçen herkese kulübümüz adına teşekkür ederiz” paylaşımında bulunan Kulüp Başkanı Tamer Bıyıklı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yeni yılda yeni umutların yeşermesi adına diktiğimiz zeytin ağaçları umarız ki geleceğimize bir nefes aldırır. Zeytin, refahın ve bolluğun sembolüdür ve yalnız Eski Ahit değil, tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacı barışın, kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür. Bu bilinçle zeytin ağacı dikiminin önemini ayrıca vurgulamak istedik. Bizler bir adım attık siz de Zeytin ağacı dikin.”

Hürhaber

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 21:15