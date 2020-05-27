Sokak hayvanlarının mamaları Emniyet Müdüründen

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı'nın facebook hesabından mama stoklarının yetersiz olduğunu duyurması üzerine harekete geçen Ertürk, HAYKURDER'e mama bağışı yapılmasını sağladı. Türkiye'nin önde gelen kedi ve köpek kuru mama üreticisi firmaları bayramın birinci günü Silivri beslemesinde kullanılmak üzere HAYKURDER'e kuru mama gönderdi.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı paylaşımda Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk'ün katkıları ile firmaların sponsorluğunda Büyükçavuşlu, Sayalar, Değirmenköy, Beyciler, Silivri merkez mahallelerinin bir bölümü, Marmara Ereğlisi ile Çerkezköy'ün bir bölümünde besleme yaptıklarını, stoklarının yetersizliği üzerine harekete geçen besleme ekiplerinin de bölgeye gelerek bölgenin kırsal kesimleri ve orman bölgelerini beslediklerini belirtti. Paçalı "bayramda sokak hayvanlarının açlık ve yaşam savaşına katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmasından fotoğraf kareleri HAYKURDER tarafından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar arasında mama leğeninin içine girerek karnını doyuran ve sonrasında mamaların üzerinde uyuyakalan yavru köpeğe ait fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 15:08