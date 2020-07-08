Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi ile Anılacak

Silivri Belediyesi, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında Sırplar tarafından 8 bin 372 Müslümanın katledilmesinin 25. yılını fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi ile anacak. Bosna-Hersek Dostları Vakfı’nın katkıları ile 11-12 Temmuz tarihleri arasında Silivri Belediyesi Sanat Galerisinde “1992-1995 Kuşatma Altındaki Saraybosna’dan Savaşa ait Fotoğraf Kareleri” sergisi düzenlenecek. O döneme ait savaş ve soykırıma ait fotoğrafların yer alacağı fotoğraf sergisi saat 10.00-20.00 arası açık olacak ve pandemi nedeniyle kontrollü olarak ziyaretçi kabul edilecek. Ayrıca 11 Temmuz Cumartesi günü Silivri Sahili Atatürk Meydanında saat 21.00’da 1992-1995 yıllarında Saraybosna’da yaşanan olaylar ve soykırım sürecini anlatan “Srebrenitsa 25. Yıl Belgesel Gösterimi” yapılacak.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR?

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya 95 Harekâtı esnasında gerçekleşmiştir. Temmuz 1995'te yaşanan olayda en az 8.372 Bosnalı, Srebrenitsa kentinde General Ratko Mladiç komutasındaki Sırp ordusu tarafından genç, yaşlı, çocuk demeden katledilmiştir.