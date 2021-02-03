Şubat Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 Cuma tarihine rastlayan Şubat Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parsel üzerinde bulunan New Center Alışveriş Merkezindeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin tahsis süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye tarafından yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1546 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5878, 5951, 5952, 5879 ve 5882 parselde kayıtlı 3 adet ayrı binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 303 ada, 113 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi,223 Ada, 1 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait olan Kavaklı Mahallesi, 313 ada, 1 parselin takası veya Kavaklı Mahallesi, 313 Ada 1 Parselin satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklarının isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere revize edilen ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.