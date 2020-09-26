Tabala, Nevşehir Belediye’sini misafir etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor rakibi Edirne Belediyespor maçı öncesinde Silivri'de Cuma Namazı, Saç Tava'da da öğle yemeği için mola verdi. Silivrisporlu eski oyuncu Emrah Bedir'in yeni sezonda anlaştığı takım olan Nevşehir Belediyespor hem eski yöneticisini hem de eski takım arkadaşlarını gördü. Silivri durağında 2 saat kalarak iyice dinlenen Nevşehir kafilesi Cuma Namazının ardından Edirne'ye yola çıktılar. Sınırsız sohbetin ve çayların ardından işletme sahibi Ömer Tabala da kafileyi ağırlayarak zorlu müsabaka öncesinde başarılar diledi.

Hürhaber