banner3088

Tabala, Nevşehir Belediye’sini misafir etti

Edirne deplasmanına çıkan Nevşehir Belediyespor kısa bir mola için Silivri'de durdu.

Tabala, Nevşehir Belediye’sini misafir etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor rakibi Edirne Belediyespor maçı öncesinde Silivri'de Cuma Namazı, Saç Tava'da da öğle yemeği için mola verdi. Silivrisporlu eski oyuncu Emrah Bedir'in yeni sezonda anlaştığı takım olan Nevşehir Belediyespor hem eski yöneticisini hem de eski takım arkadaşlarını gördü. Silivri durağında 2 saat kalarak iyice dinlenen Nevşehir kafilesi Cuma Namazının ardından Edirne'ye yola çıktılar. Sınırsız sohbetin ve çayların ardından işletme sahibi Ömer Tabala da kafileyi ağırlayarak zorlu müsabaka öncesinde başarılar diledi.

Hürhaber

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyük Çavuşlulu öğrenciler pedal çevirdi
Büyük Çavuşlulu öğrenciler pedal çevirdi
  1. EĞİTİM

banner3196

banner3552

banner3211