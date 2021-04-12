Bakliyat, Şekerleme, Baharat, Kuruyemiş ve Kuru kahve satışının yapıldığı, Ferdi Ateş ve Șengül Ateş’in sahibi olduğu işletme pandemi kuralları çerçevesinde bugün hizmet vermeye başladı.

Ateş Kuruyemiş’in açılışı pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen açılışına CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Meclis üyesi Ersin Taşkın, SİBESO Başkan Yardımcısı Arif Kanık, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş ve CHP İlçe yöneticilerinin katıldı.

6 yıldan bu yana Silivri’de esnaflık yaptığını belirten Ferdi Ateş “Bugüne kadar Tekel bayii işlettim. Bugünden sonra da yeni bir girişimde bulunduk, kuruyemiş, bakliyat, baharat, şekerleme ürünleri bulundurduğumuz yeni dükkanımızı bugün faaliyete geçirdik. Hepinizi dükkanımıza bekliyoruz. Dükkanımızdaki ürünlerin hepsi 1.kalite ürünlerdir. Kesinlikle 1.kalite olmayan ürünleri dükkanımıza sokmama kararı aldık. “Tadı Yeter” sloganı ile bu şekilde bütün ürünlerimizin kalitesi, tadı ve garantisiyle uzun yıllar gitmeyi farklı şubeler açarak devam etmek istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 20:52