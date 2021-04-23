Tam Donanımlı Arama Kurtarma Aracı Göreve Hazır

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin tam donanımlı mobil komuta ve kurtarma aracı kullanıma hazır hale getirildi. Sel, deprem, trafik kazası, yangın gibi durumlar için tasarlanan araç; hem afetlere müdahale edecek hem de kurtarma operasyonları için Afet Koordinasyon Merkezine canlı görüntüler aktaracak. Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda göreve hazır hale getirilen arama kurtarma aracında; 500 litre yangın söndürme sistemi, 2,5 ton vinç, zodiac bot, ses sistemi, 500 watt 4 adet projektör, uydu bağlantılı internet, 360 derece dönebilen kamera sistemi, 2 adet sessiz jeneratör (seyyar ve sabit), büyük beton kırıcı, hidrolik kesme motoru ve hidrolik ayırıcı gibi afet durumunda kullanılacak birçok malzeme bulunuyor.

“DEPREM GERÇEĞİYLE MÜCADELE EDİYORUZ”

24 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle yüzleştiklerini dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Uzmanlar sık sık İstanbul merkezli bir depreme karşı uyarılarda bulunuyor. Silivri böyle bir depremden en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alıyor. Tabii ki gönlümüz böyle bir olumsuzluğun olmasını asla istemiyor ancak olası afet ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz ocak ayında, Silivri’de bir ilki gerçekleştirerek Afet Koordinasyon Merkezini hizmete açtık. Şimdi de son teknolojiyle donatılmış olan arama kurtarma aracımız, merkezimize güç katmak üzere göreve başladı. Biz sorumluluğu başkasına atmadan, kaçmadan, deprem gerçeğiyle mücadele ediyoruz. Hem S.A.K. ile hem de yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Silivri’nin olası bir afet durumunu en az hasarla atlatabilmesi için kararlılıkla ve cesaretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.