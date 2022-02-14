Tamer Kuyumculuk, 2. Şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor

Silivri Uğur Mumcu meydanında 2.şubesiyle hizmete başlayan Tamer Kuyumculuk, seçkin markalar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Yaşam stili ve beğenilerine uygun modelleri ile altın yatırımlarınız için güvenilir adreslerden biri olan Tamer Kuyumculuk, zengin pırlanta ve alyans modellerinin yanı sıra, altın, gümüş, pırlanta ve bol seçenekli marka saat modellerini de sizlerin beğenisine sunuyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü altın markalarının yanı sıra, birçok klasik ve yeni tasarımların müşterilerin beğenisine sunan Tamer Kuyumculuk, düğün, nişan, söz, sünnet ve özel günlerinizin vazgeçilmez alışveriş adresi olmaya, kaliteli ve çağdaş çizgilerle zenginleştirilen ürün portföyünü uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 12:16