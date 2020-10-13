Tarihi Kısa Köprü’de Hasret Sona Erdi

Silivri Sahili Boğluca Deresi üzerinde bulunan ve hasarlı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır kullanıma kapalı olan Kısa Köprü, uzun yıllar bölge halkının yaşamını olumsuz etkiledi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim kampanyasında yer alan vaatleri arasındaki restorasyon sözü, göreve gelir gelmez hayata geçirildi. Onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının sona ermesiyle kullanıma açılan Silivri’nin tarihi simgelerinden Kısa Köprü, vatandaştan tam not aldı.

BAŞKAN YILMAZ: “TARİHİ SİMGELERİ YAŞATACAĞIZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kısa Köprü’nün halkın kullanımına açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Varlıkları ile Silivri’ye kültürel zenginlik katan tarihi eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.” derken, restorasyon sürecinde sona yaklaşılan tarihi Mimar Sinan Köprüsündeki son durumu da aktardı:

“Uzun yıllar yaya trafiğine kapalı olan tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve tarihi Kısa Köprü’nün restorasyon çalışmalarının yapılması ve vatandaşlarımızın kullanımına açılması için göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun girişimlerde bulunduk.

Bu gayretlerimiz neticesinde her iki tarihi köprümüzde Valilik ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmış, şu an Kısa Köprümüz yaya trafiğine açılmıştır. Mimar Sinan Köprümüzde ise çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Bölge esnafı ve vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayan köprümüzün Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere Silivri Kaymakamımız Sayın Ali Partal’a ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yaya trafiğine açılan tarihi Kısa Köprü, bölge esnafı ve vatandaşlardan tam not aldı. Kısa Köprünün açılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

FERHAT KARAGÖZ / MAHALLE SAKİNİ

17 yıldır Silivri’de oturduğunu söyleyen Karagöz, “Bu sene Silivri’nin neredeyse tamamen çehresi değişti. Çok güzel oldu. Volkan Başkanımız ilk yılında bile farkını ortaya koydu. Silivri’de bulunan tarihi yapılara da sahip çıkıyor. Mimar Sinan Köprüsü tadilatta, Kalepark harika bir sosyal yaşam alanına dönüştü. Şu an kullandığımız köprü neredeyse 10 yıldır kapalıydı. Derenin öbür tarafına geçmeye zorlanıyorduk. Köprümüzün açılması ile hem zaman kaybı önlendi hem de bizim için büyük bir kolaylık oldu. Volkan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

SENEM KOYUNOĞLU / EV HANIMI

Kısa Köprü’nün kapalı olmasından dolayı köprünün karşısına geçmekte zorlandıklarını ifade eden Koyunoğlu, “Çarşıya gidiş gelişlerde elimizde alışveriş poşetleri ile etrafı dolaşıyorduk. Özellikle yağışlı havalarda çok sıkıntı oluyordu. Çok şükür köprümüz açıldı. Şimdi kolaylıkla gidip geliyoruz. Çok güzel olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.

ARZU AKÇAYLI / MAHALLE SAKİNİ

“Evim hemen karşıda olmasına rağmen çarşıya veya sahilin öbür tarafına geçmek için etrafı dolaşmam gerekiyordu.” diyen Akçaylı ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Çok şükür, çok uzun bir bekleyişin ardından Volkan başkanımızın gelmesi ile köprümüzün tamiratı başladı ve bitti. Köprümüzü özlemişiz. Mahallemize ayrı bir güzellikte kattı.”

BİLAL AKDENİZ / MAHALLE ESNAFI

Çok uzun zamandır esnaflık yaptığını dile getiren Akdeniz, “Köprünün kapalı olmasından dolayı işlerimiz çok yavaştı. Köprünün açılması ile çok güzel bir hareketlilik yaşıyoruz. Burada bulunan bütün esnaf arkadaşlarımıza büyük katkı sağladı. Mahalleli de çok memnun biz de çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Oyumuzu kendisine vermiştik. İyi ki de vermişiz.” şeklinde konuştu.

KISA KÖPRÜ TARİHİ

Kimilerinin Boğluca Deresi dediği derenin denize döküldüğü yere inşa edilmiş olan küçük köprü, dört gözlüdür. Kemerleri uzun yıllar toprak altında kalmıştır. Hala toprağa gömülü vaziyetteki kısmı restorasyon çalışmaları kapsamında açılıp ortaya çıktıktan sonra yapının tamamına ilişkin gerçek bilgiye ulaşılacaktır. Bir zamanlar berrak sularında kadınların çamaşır yıkadığı, hayvanların sulandığı dere üzerine kurulan bu köprü şehrin batı girişini oluşturur. Kesme taştan inşa edilmiştir. 48.5 metre uzunluğundandır. Çeşitli devirlerde yapılan tamirlerden dolayı orijinal halini kaybetmiştir. Kasabalılar bu köprünün Mimar Sinan eseri olduğunu söylese de tarihçiler buna ihtimal vermez. Kesin inşa tarihine dair kayıt bulunmamakla birlikte köprünün 1606 tarihinde padişah I. Ahmed’in validesi Handan Sultan tarafından tamir ettirildiğine dair kayıt bulunmaktadır. Bu tamir kaydında köprünün dört gözlü olduğu belirtilir. O halde köprü şu anki halini daha sonraki dönemlerde almış olmalı. Şehrin eski bir yerleşim yeri olduğu düşünüldüğünde burada çok eski çağlardan beri sağlam bir köprü olması muhtemeldir. Bu kısa köprünün üç gözü 1950’li yıllardan itibaren toprak altında kalmış, derenin yatağı daraltılmıştır. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri ile Karayolları tarafından 2019 yılında restore edilmeye başlanmış ve 2020 Ekim ayında restorasyonu tamamlanarak yaya trafiğine açılmıştır.